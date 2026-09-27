Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, moderatör Arzu İbranoğlu ile fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter'i ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğraf Teknolojileri Müzesi, moderatör Arzu İbranoğlu ile fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter'i ağırladı.

İbranoğlu ve Yiğiter, fotoğraf sanatının ele alındığı söyleşide bir araya gelerek katılımcılarla deneyim ve değerlendirmelerini paylaştı.

Söyleşi öncesinde müzeyi gezen İbranoğlu ve Yiğiter, koleksiyonda yer alan farklı dönemlere ait fotoğraf makinelerini yakından inceleyerek fotoğraf teknolojilerinin geçmişten günümüze geçirdiği değişimi değerlendirdi. Fotoğraf makinelerinin yanı sıra müzede yer alan çeşitli fotoğraf ekipmanları ve teknolojileri hakkında da bilgi alan konuklar, fotoğraf tarihinin gelişimine ışık tutan eserleri inceledi.

FOTOĞRAFIN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ KONUŞULDU

Müze gezisinin ardından gerçekleştirilen söyleşide, fotoğrafın geçmişten günümüze geçirdiği değişim, fotoğraf teknolojilerindeki gelişmeler ve fotoğraf sanatının günümüzdeki yeri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Gülin Yiğiter, fotoğraf sanatına dair deneyimlerini ve çalışmalarından yola çıkarak görüşlerini katılımcılarla paylaşırken, Arzu İbranoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide ise fotoğrafın farklı yönleri ele alındı.