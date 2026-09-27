Bornova genelinde yol konforunu artırmak ve modern bir kent vizyonu sunmak için altyapı çalışmalarına hız veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - İnceleme programı kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Mürvet Dinsever ile birlikte sahaya inen Başkan Ömer Eşki, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Vatandaşların talep, öneri ve teşekkürlerini doğrudan dinleyen Eşki, ilgili birim müdürleri ve saha sorumlularından çalışmaların ilerleyişi hakkında teknik bilgi aldı.

Çamdibi sakinleri, yürütülen hummalı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Eşki ve ekibine teşekkür etti.

Çamdibi bölgesinde başlatılan büyük yol seferberliğinin detaylarını paylaşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hedeflerinin önümüzdeki yıl tüm bölgeyi tamamlamak olduğunu belirterek, 'Çamdibi bölgesinde 282 tane sokağın asfaltına başlamıştık. Artık bugünden itibaren 30 tane sokağımıza asfaltı getirmiş olduk. Hızla yılbaşına kadar yüzlü rakamlara çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl tamamını bitirmek gibi bir gayemiz var.' diye konuştu.

'ÇAMDİBİ HALKINA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ'

Bölgedeki kilit parke taşlarının yerine kalıcı ve modern asfalt serimi yapılmasının yıllardır beklenen bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Eşki, 'Bu bölgede yıllardır beklenen, özlenen kilit parkenin kaldırılıp asfaltla buluşturulma amacı vardı. İnşallah bu dönem, bizim dönemimizde muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle beraber Çamdibi halkına verdiğimiz sözü tutacağız. Bu bölgenin hak ettiği hizmeti oraya getirmiş olacağız.'