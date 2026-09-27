Nilüfer Belediyesi ve BAL-GÖÇ iş birliğiyle düzenlenen 14'üncü Nilüfer Balkan Panayırı'nın ilk günü dolu dolu geçti. Balkanların sevilen şarkıları ve lezzetlerinin buluşma noktası olan panayırda Suzan Kardeş, Nilüferlileri coşturdu.

BURSA (İGFA) - Balkan kültürünü tanıtmak ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Nilüfer Belediyesi ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) iş birliğiyle düzenlenen Balkan Panayırı Balkan Mahallesi'nde başladı.

Balkan kültürü, müziği ve lezzetlerinin buluşma noktası olan panayırının açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bal-Göç Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Panayır alanındaki stantları ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, panayırın yeni yerinin mahalle muhtarlıkları ile mahalle komitelerinin talepleri doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.

Farklılıkları en büyük zenginlik olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Balkanların kültürünü, sanatını ve gastronomisini bu organizasyonda bir araya getiriyoruz. Bizleri birbirimize bağlayan anılarımız, ortak kültürümüz ve neşemizdir. Umarım panayırımızı uzun yıllar boyunca devam ettiririz. Sofralarımızın bereketi, sohbetlerimizin bolluğu eksik olmasın; türkülerimiz ve şarkılarımız hiç susmasın' dedi.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş, Kurtuluş Mahalle Muhtarı İpek Saldız ve Balkan Mahalle Muhtarı Samet Sönmez'i sahneye davet ederek, destekleri için teşekkür etti.

Bal-Göç Başkanı Emin Balkan, panayır için Şadi Özdemir'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban ise Nilüfer Belediyesi ile kardeşlik bağlarının sonsuza kadar devam etmesini istediklerini söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sergilediği gösteriyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterinin ardından program, Mutlu Dindar konseri ile devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Suzan Kardeş ise seslendirdiği şarkılarla Nilüferlileri coşturdu. Seyircilerin arasına inerek şarkılarını Nilüferlilerle birlikte söyleyen Kardeş, unutulmaz anlar yaşattı. Panayırın ilk günü, DJ Samet Kurtuluş'un performansıyla coşkulu bir şekilde sona erdi.

Yeme-içme, alışveriş ve oyun alanlarının bulunduğu Balkan Panayırı, pazar akşamı sona erecek.