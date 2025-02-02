Tenceredeki yağın alev alması oldukça ciddi bir olaydır. Doğru müdahalede bulunulmazsa, çok daha büyük yangınlara sebebiyet verebilir. İstanbul İtfaiyesi uyardı...İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İtfaiyesi, yangınlara yönelik farkındalık paylaşımlarında mutfak yangınlarına dikkati çekti.

Mutfaktaki tencerede olan yağın alev alması halinde olası yangını güvenli şekilde söndürmek için yapılması gerekenleri sosyal medya hesabından görüntülü olarak adım adım anlattı.

İşte yapılması olası bir mutfak yangınında yapılması gerekenler:

Tenceredeki yağ alev alırsa nasıl söndürülür?Tenceredeki yağın alev alması oldukça ciddi bir olaydır. Doğru müdahalede bulunulmazsa, çok daha büyük yangınlara sebebiyet verebilir.Tenceredeki yağ alev aldığında yangını güvenli bir şekilde söndürmek için aşağıdaki adımları… pic.twitter.com/bL2RJOhVq1— İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) January 29, 2025

Kesinlikle tencereye su dökmeyin! Su, yağın sıcaklığını düşürmez. Aksine, yağla temas eden su aniden buharlaşır ve patlama etkisiyle yangını yayar. Bu durum ciddi yanıklara veya mutfakta yangının genişlemesine yol açar.

Ocağın veya ısıtıcının düğmesini kapatın. Bu, yangının daha fazla büyümesini engeller.

Tencereyi kapatın: Alevlerin üzerini tencerenin kapağıyla (veya ısıya dayanıklı bir tava) örtün. Kapak yoksa, nemli bir mutfak bezi, fırın tepsisi veya yangın battaniyesi kullanın. Örtüyü üzerine yavaşça yerleştirin ve hava girişini tamamen engelleyin. Dikkatli olun, ani hareketler alevlerin elinize sıçramasına neden olabilir.

Yağın sıçramasını önlemek için tencereyi sallamayın veya taşımaya çalışmayın.

Alevler kontrol edilemiyorsa hemen mutfaktan çıkın, kapıyı kapatın ve 112’yi arayın.