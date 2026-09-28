İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin Kabine Toplantısı'nda ele alındığını belirterek, 'Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı paylaşımda, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamaların kendileri için yol gösterici olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi, piyasa manipülasyonu, borsa oyunları ya da yolsuzluk yoluyla milletin hakkına el uzatanlara karşı devletin gereğini yapacağını vurgulayarak, 'Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız' ifadelerini kullandı.

'HALKIN HAKKINI SAVUNMAYA GÖZ YUMMAYIZ'

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin hakkına, hukukuna, malına ve mülküne uzanan her kim olursa olsun karşılarında devleti bulacağını söylediğini hatırlattı. Bu yaklaşımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da temel yol göstericileri olacağını ifade etti. Paylaşımında, 'Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız' mesajına da yer veren Çiftçi, 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı ve kalkınması için en küçük bir tereddüt göstermeyeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Bakan Çiftçi, milletin birikimine ve alın terine yönelik her türlü girişime karşı kararlı duruş sergileyeceklerini dile getirdi.