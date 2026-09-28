Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca'da Şifalı Rampa mevkisinde seyreden tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda makas attı.
Kazada tırda maddi hasar oluşurken, sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza dolayısıyla bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: aydinses