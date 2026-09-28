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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza dolayısıyla bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.

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