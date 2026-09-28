Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TRHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

ANKARA (İGFA) - SPK'nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Kurul, aynı işlemlerle ilgili olarak Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin yanı sıra 37 kişi hakkında 2 yıl süreyle borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

24 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK ayrıca, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerden 24'ünün sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi.

Kurulun kararında yaptırımların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında uygulandığı belirtildi.

SPK'nın kararında yer alan isimler arasında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldün Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay ve Bülent Uygun gibi isimler de bulunuyor.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜ DE HATIRLATILDI

Kurul, hakkında suç duyurusu kararı verilen kişilerin, kanunun 107/3 maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için belirli şartları yerine getirmeleri gerektiğini de karar metninde belirtti.

Buna göre ilgili kişilerin, elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarında ve 500 bin liradan az olmamak üzere ödemeyi, Kurul kararından itibaren 15 gün içinde gerçekleştirmeleri gerekiyor.

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