Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Piyasa manipülasyonları ve haksız kazanç girişimlerine karşı gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında sermaye piyasalarının işleyişini güçlendirecek yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, piyasa manipülasyonu, borsa üzerinden gerçekleştirilen işlemler veya yolsuzluk yoluyla milletin hakkına ve malına zarar verenlerin karşısında devletin bulunacağını belirterek, 'Biz, ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız' dedi.

'FİNANSAL SİSTEMİMİZE SİRAYET ETMİŞ BİR RİSK YOK'

Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir' diyerek Türk sermaye piyasalarının dayanıklı ve sağlam temellere sahip olduğunu söyledi.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Erdoğan, ekonomi yönetiminin ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar, titizlikle yürütülüyor.



Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oyun çevirip haksız kazanç elde: pic.twitter.com/tpk2OsOeVM — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 28, 2026

'HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Kapatılan fonların tasfiye sürecinin titizlikle yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, fonlar ve hisse senetleri üzerinden piyasa bozucu işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını açıkladı.

Erdoğan, 'Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir' ifadelerini kullandı.

Benzer sorunların yeniden yaşanmaması için de çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini söyledi.

ERDOĞAN: YARIN EKONOMİ YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, ekonomi yönetimi ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini açıkladı. Erdoğan, sermaye piyasaları konusunda 'Hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır' mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin itibarının korunması ve vatandaşların ekonomik güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, ekonomi yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.