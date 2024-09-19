Temizlik ve kozmetik ürünlerinde güvenli kullanım için nelere dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, etiket bilgilerini okuma, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ve "merdiven altı üretim" ürünlerine ilişkin uyarılarda bulunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, temizlik ve şampuan gibi ürünleri güvenli kullanım hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Temizlik (deterjan) ve kozmetik (şampuan) gibi ürünlerin birçok kimyasal bileşenden meydana geldiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Üretici firmaların formülasyonlarına göre içerik ve konsantrasyonları da farklılıklar gösterir. Bu ürünlerin direkt olarak sahte olduğunu belirlemek ve söylemek çok zordur. Sadece ürünlerin içerik bilgileri kontrol edilerek kalitesi hakkında fikir edinilebilir.” dedi.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ÇEVRE, KOZMETİKLER SAĞLIK BAKANLIĞINCA DÜZENLENİYOR

Özellikle temizlik ürünlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘’Temizlik Ürünleri Yönetmeliği’’ ile çevresel etkileri ve güvenliğinin düzenlendiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, “Şampuan gibi kozmetik ürünlerin ruhsatlandırılması, düzenlenmesi ve kontrolü ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK, Sağlık Bakanlığı) tarafından ‘Kozmetik Ürünler Yönetmeliği’ ile düzenlenir. Bu yönetmeliklerde ‘yasaklı maddeler, kullanımı kısıtlı maddeler ve kullanımına izin verilen ham maddeler’ uzun uzun listelerle ilgili bakanlıkların web sayfalarından ilan edilmektedir.” dedi.

‘MERDİVEN ALTI ÜRETİM’ OLAN BU ÜRÜNLERE GÜVENİLMEMELİ!

“Bu ürünleri satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?” sorusuna da yanıt veren Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, şunları kaydetti:

“Son tüketiciler olarak ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeliyiz! Etiket bilgilerinde üretilen firma bilgileri, barkot, içerik bilgileri, ürünlerle ilgili tüketici yorumları çok önemlidir ve bu ürünlerin ÜTS -Ürün Takip Sistemine kaydı yapılmış olmalıdır. Kozmetik ürünler piyasada satışa çıkmadan önce mutlaka ürünlerle ilgili tüm bilgiler ÜTS kaydedilmesi gerekir. ÜTS sistemine dahil olan ürünler belirli süreçlerden geçirilerek güvenilir olup/olmadığına dair belirli kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik testlerden geçirilir ve sonrasında üretilmesine onay verilir. Bu ürünler için ÜTS uygulamasını telefonlarımıza indirip veya bakanlığın web sayfalarından giriş yapıp her ürünün üretim izinleri incelenebilir. Bunun dışında kalan (ÜTS kaydı olmayan) ürünler ‘merdiven altı üretim’ diye tabir edilen ürünler olabilir ve bu ürünlere güvenilmemelidir. İçeriği hakkında bilgi sahibi olmakta çok mümkün değildir. Merdiven altı üretim (kayıt dışı) ürünlerinin kullanılması çevre ve sağlık açısından önemli riskler taşır, özellikle alerjik durumlar oluşabilir ve/veya kişilerde cilt sorunları yaşanabilir.”