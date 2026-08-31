Ağrı Ziraat Odası tarafından hayata geçirilen 'Zirai Drone İlaçlama Projesi' törenle tanıtıldı. Proje kapsamında zirai drone ilk kez sahaya çıkarılarak uygulama denemesi yapıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Ziraat Odası tarafından, Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız'ın öncülüğünde hayata geçirilen 'Zirai Drone İlaçlama Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarımsal ilaçlamada hız, verimlilik ve teknoloji kullanımını artırmayı amaçlayan proje kapsamında zirai drone ilk kez sahaya çıkarıldı ve uygulama denemesi yapıldı. Açılışa iş insanı Azad Medeni Kahraman, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, Ziraat Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri, köy muhtarları, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Ağrı Ziraat Odası, zirai drone sayesinde özellikle geniş tarım alanlarında ilaçlama çalışmalarının daha kısa sürede, daha kontrollü ve daha ekonomik şekilde yapılmasını amaçlıyor. Projenin, çiftçilerin zaman ve iş gücü kaybını azaltmasının yanı sıra tarımsal verimliliğe de katkı sağlaması bekleniyor.

İlk uçuş ve uygulama denemesinin başarıyla tamamlandığı belirtilen proje ile Ağrı'da modern tarım teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÖMER YILDIZ: 'ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİNE DEĞER KATMAK İSTİYORUZ'

Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, projenin yalnızca bir drone yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun çiftçinin emeğine, zamanına ve alın terine verilen değerin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Yıldız, Ağrı'da tarımın geleceği için teknolojik yatırımları önemsediklerini vurgulayarak, çiftçilerin daha güçlü üretim yapabilmesi için yeni projeler üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Projenin Ağrı'ya kazandırılmasında destek sağlayan iş insanı Azad Medeni Kahraman'a teşekkür edilen açıklamada, Kahraman'ın çiftçilere ve projeye verdiği katkının önemli olduğu vurgulandı.