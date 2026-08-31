Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şehir Hastanesi inşaat alanında gelinen son noktayı ve hastanenin altyapısına yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı Yusuf Alemdar, 1000 yataklı Şehir Hastanesine hizmet verecek altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ana kanalizasyon şebeke bağlantısı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, 'Şehrimizin sağlık alanındaki dev yatırımına altyapı hizmeti verecek çalışmamızı inceledik. 2 bin metrelik son an şebeke bağlantısı ile birlikte hastanenin bütününde altyapı çalışmalarımızı önümüzdeki hafta tamamlamış oluyoruz' dedi.

Önümüzdeki hafta tamamlanması planlanan 2 bin metrelik ana bağlantıyla birlikte hastanenin tüm altyapı imalatları ana şebekeyle buluşturulacak.

5 BİN 900 METRELİK ALTYAPI AĞI

SASKİ marifetiyle Şehir Hastanesi için daha önce 2 bin 300 metre yeni içme suyu hattı ile bin 600 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşa edildi. Projenin son aşamasında ise bu hatların şehir kanalizasyon sistemine bağlantısını sağlayacak 2 bin metrelik ana kanalizasyon şebekesi üzerinde çalışılıyor.

Bağlantının tamamlanmasıyla hastanenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısında toplam 5 bin 900 metrelik imalat gerçekleştirilmiş olacak.

'ŞEHİR HASTANESİ'NİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMEN BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

SASKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Mehtap Fırat'tan detaylı bilgiler alan Başkan Alemdar, 'Şehir Hastanesi'nin şehrin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, 'Şehrimizin sağlık alanındaki dev yatırımına altyapı hizmeti verecek çalışmalarımızı yerinde inceledik. Daha önce gerçekleştirdiğimiz altyapı imalatlarını ana kanalizasyon şebekesine bağlayan son bağlantı çalışmamızda sona geldik. Önümüzdeki hafta tamamlayacağımız 2 kilometrelik bağlantıyla birlikte Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmalarını tamamen bitirmiş olacağız' ifadelerini kullandı.

ALTYAPI HİZMETE HAZIR HALE GELECEK

Altyapı çalışmalarının sona ermesiyle 1000 yataklı Şehir Hastanesi hizmete girmeden önce ihtiyaç duyduğu içme suyu ve kanalizasyon altyapı gereksinimleri tamamen karşılanmış olacak.