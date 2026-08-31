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İki sporcu da elde ettikleri derecelerin ardından Milli Takım'a seçilmeye hak kazandı.

51 kiloda ringe çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Meryem Vermez, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. İrem Gülfidan ise 60 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

BURSA (İGFA) - 23-29 Ağustos tarihleri arasında Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda 59 ilden 365 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksçuları, Rize'de gerçekleştirilen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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