Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kadın Girişimi Kooperatifi, İlker Çelik ve eşi Zeynep Şimşek Çelik'i ağırladı. Ziyarette ametist başta olmak üzere doğal taşlardan üretilen kadın emeği ürünler incelendi.

Engin YILMAZ / YOZGAT (İGFA) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yerel kalkınmanın ve kadın emeğinin simgesi haline gelen Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi, özel konuklarını ağırladı.

İlker Çelik ve eşi Zeynep Şimşek Çelik, kooperatifin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek ve üretilen eserleri yakından görmek amacıyla ilçedeki üretim merkezini ziyaret etti.

Kooperatif Kurucu Başkanı Nimet Türker'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette konuklara, Aydıncık'ın zengin doğal kaynaklarından biri olan ametist başta olmak üzere bölgeden çıkarılan yarı değerli taşların işlenme süreçleri aktarıldı. Türker, kadınların el emeğiyle takı, aksesuar ve dekoratif objelere dönüştürülen doğal taş ürünlerinin hem ilçe ekonomisine hem de kadın istihdamına sunduğu katkıları paylaştı. Ziyaret sırasında misafirlere ilçenin coğrafi işaretli ünlü Bağrıbütün kavunu da ikram edildi.

El işçiliği ürünleri tek tek inceleyen Zeynep Şimşek Çelik ve İlker Çelik, sergilenen tasarımları beğeniyle karşıladı. Ziyarette aileye eşlik eden değerli anneleri Hatice Çelik Hanım ile Meryem Yade Çelik Hanım da kooperatif mağazasından alışveriş yaparak kadın üreticilere destekte bulundu.

Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi Kurucu Başkanı Nimet Türker, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel üretimin ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.