Ordu Büyükşehir Belediyesinin Çamaş Cevat Bey Konağı'nda sürdürdüğü restorasyon çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çamaş ilçesinde bulunan ve Ordu'nun en büyük konaklarından biri olan Cevat Bey Konağı'nın restorasyonunu yapan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarda sona yaklaştı.

ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ

1909 yılında taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi konağın restorasyonunda yapının özgün mimari dokusunun korunmasına büyük önem verildi.

Çalışmalar kapsamında konağın ikinci katından itibaren tüm dış duvarları ile iç yığma ve bağdadi duvarları aslına uygun şekilde restore edildi. Yine çatısı, döşemeleri, pencere ve kapı doğramaları ile ahşap merdivenleri de yapının tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi.

ÇALIŞMALARDA SON DOKUNUŞLAR YAPILIYOR

Restorasyon çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarihi konakta ahşap boyama ve tesisat çalışmalarının yanı sıra temizlik işlemlerini de sürdürüyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cevat Bey Konağı, tarihi mimarisi ve özgün dokusu korunarak yeniden Çamaş'ın kültürel değerleri arasındaki yerini alacak.