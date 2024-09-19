Okul servis ücretlerindeki yüksek fiyatlar sebebiyle metro ve otobüslerde öğrenci nüfusu artış gösterirken bazı ebeveynler de çocuklarını okula kendileri götürüp getirmeyi tercih ediyor.BURSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim sezonu öncesinde okul servis ücretlerine yapılan zamlar uzun süre Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Birçok servis firmasının, özellikle de özel okulların istedikleri fahiş ücretler velilerin bu eğitim öğretim sezonu için korkulu rüyası haline gelmişti.

Konu ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından servis ücretlerine ortalama yüzde 46 zam yapıldığı açıklandı ve yapılan duyuruda aylık okul servisi ücretlerinin 0-3 kilometre arasında bin 600, 3-5 kilometre arasında bin 950, 5-7 kilometre arasında 2 bin 150, 19-21 kilometre arasında ise 3 bin 50 liradan başladığı açıklandı. 21 kilometreden uzak mesafelerde ise kilometre başına ek ücret ekleniyor.

Açıklanan fiyatlara rağmen birçok okul servisinde yüksek fiyatlar istenmeye devam edilmesi, öğrenci ve velileri zor durumda bıraktı. Yıllık 100 bin liraya varan servis ücretleri velileri ekonomik endişeye sevk ederken birçok öğrenci okul servisleri yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmek zorunda kaldı.

Servis ücretlerindeki artış sebebiyle öğrencilerin toplu taşıma araçlarını tercih etmesi, özellikle sabah saatlerinde otobüs ve metrolarda büyük yoğunluk oluşturuyor. Artan öğrenci nüfusu sebebiyle özellikle metrolarda sabah saatlerinde zor anlar yaşanırken yoğunluk dolayısıyla bazı öğrenciler okula, bazı çalışanlar ise işlerine geç kalıyor.

Öte yandan çocuklarını okullarına kendi araçları ile götürüp getirmeyi tercih eden veliler de okulların açılması ile trafik kervanına katıldı. Sabah saatlerinde Bursa’da oluşan trafik yoğunluğu okulların açılması ile birlikte neredeyse ikiye katlandı.