Tekstil sektöründe inovasyon rüzgarı estiren TechXtile Challenge Tasarım Yarışması programı sonuçlandı.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB), T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde bu yıl 6. Kez düzenlediği yarışmada; aylar süren seminer ve eleme sürecinin ardından finale kalan toplam 16 yarışmacı iki ana kategoride ilk üçe girmek için mücadele etti.

TEKSTİL İHRACATÇILARINDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen ödül töreni adeta tekstil sektörünün zirvesine dönüştü. TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin yanı sıra İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Akdeniz Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Gürkan Çetin, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve çok sayıda birlik yöneticisi ve sektör temsilcisi törene katılarak destek verdiler.

LEVEL-UP BİRİNCİSİ FARUK OLPAK

Fikir aşamasındaki projelerin yarıştığı Level Up kategorisinde birinciliği “Leno Gücüsünde Yenilikçi Tasarımlar ve Performans Artışı” isimli projesiyle Faruk Olpak kazandı. Bu kategoride ikinciliği ”Naturalg: Tekstil Atık Sularında Mikroalg Yetiştiriciliği ve Biyobazlı Ürün Eldesi” isimli projesiyle Rıfat Buğra Bildiri ve ekibinin kazandığı yarışmada üçüncülüğü “Antibakteriyel Nano Liflerle Yara Örtüsü” isimli projesiyle de Emriye Perrin Akçakoca Kumbasar ve ekibi kazandı.

SCALE-UP BİRİNCİSİ MEHMET GÖRKEM GÖKOĞLU

Fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin katıldığı Scale Up kategorisinde ise birinciliğe” M-Based” isimli projesiyle Mehmet Görkem Gökoğlu ve ekibi ulaştı. Bu kategoride “Mesai Inline Metolama Makinesi” projesiyle Mehmet İmrak ve ekibi ikinci, Soilbiom isimli projesiyle de Atakan Yıldız üçüncü oldu.

KADIN GİRİŞİMCİ ÖZEL ÖDÜLÜ’NÜ BİRCE AVCU KAZANDI

Kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi için her yıl verilen Kadın Girişimci Özel Ödülünü “Creative Destruction – Bu Proje Yok Edilmek İçin Yaratılmıştır” projesiyle Birce Avcu kazandı.

BAHAR KORÇAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖZEL ÖDÜLÜ

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü “Soilbiom” isimli projesiyle Atakan Yıldız ve ekibi kazandı.

PINAR TAŞDELEN ENGİN : “TECHXTİLE CHALLENGE MARKA HALİNE GELDİ”

Moderatörlüğünü Ufuk Batum’un yaptığı programın açılışında konuşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Bugün burada yalnızca ödüller için değil; genç fikirlerin ortaya çıkışına, gelişimine ve sektöre kazandırılmasına tanıklık etmek için bir aradayız. TechXtile Challenge her geçen yıl gelişiyor, dönüşüyor. Bu yıl, girişimciliğe olan bakış açımızı sadeleştirerek daha odaklı ve yalın bir yapı ile ilerlemeyi tercih ettik. Genç yeteneklerin özgün fikirleriyle buluştuğumuz bu programda; sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilik odaklı üretim anlayışına güçlü mesajlar taşıdığına inanıyoruz. Başvuruların niteliği ve projelerin ulaştığı seviye, bu yönde attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ödül alsın ya da almasın, fikirlerini hayalden gerçeğe taşıma cesareti gösteren tüm katılımcılarımız, bize göre bu yolculuğun gerçek kazananlarıdır. Aylar süren yoğun bir seminer ve yarışma sürecini başarıyla tamamlayan tüm girişimcilerimizi gönülden kutluyorum. Ve sizleri bu noktada bırakmayacağımızı bilmenizi istiyorum. Çünkü, TechXtile Challenge sadece bir yarışma değil, uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Birlikte, hayallerin ürüne, fikirlerin geleceğe dönüştüğü bir dünyayı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Pınar Taşdelen Engin, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) bir çok kurum ve kuruluşun destek verdiğini hatırlatarak, “Bu kurumların güç birliği ile ortaya çıkan sinerji etkinliğimizin her geçen yıl daha da büyüyerek bir marka haline gelmesini sağladı. Tüm paydaşlarımıza ve etkinliğimize katkı sunan kıymetli sponsorlarımıza, değerli TechXtile komitemize, projeleri büyük bir titizlikle değerlendiren, uzmanlıklarını ve zamanlarını bizlerle cömertçe paylaşan değerli jüri üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İNOVASYON LİGİ ŞAMPİYONLARI ALMAXTEX VE KİPAŞ TEKSTİL

TechXtile Platform çatısı altında gerçekleştirilen, firmaların, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin inovasyon odaklı projelerinin yarıştığı TechXtile İnovasyon Ligi’nin şampiyonları ise Almaxtex ve Kipaş oldu. En Sürdürülebilir Proje Ödülünü Almaxtex alırken, Kipaş Tekstil ise En İnovatif Proje ödülünü almaya hak kazandı.