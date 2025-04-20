İzmir’de Dünya Bankası’ndan gelecek 110 milyon Euro finansman ile yapılacak altyapı projelerinden üçüncüsü yurttaşlara tanıtıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Konak ve Karabağlar'ın altyapısını güçlendirmek ve iklim krizinin yaratacağı su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Bankası’ndan gelecek 110 milyon Euro’luk finansman ile hayata geçirilecek yatırımlardan üçüncüsü olan Konak ve Karabağlar ilçeleri ayrıştırma projesi Karabağlar Belediyesi Mobilya Akademisi'nde düzenlenen toplantı ile bölge sakinleri ve muhtarlara tanıtıldı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda yurttaşlara projeden kaynaklı inşaat aşamasının çevresel ve sosyal etkileri aktarılırken gelen sorular yanıtlandı.

UZUN VE MEŞAKKATLİ SÜRECİN SON SAFHASINDAYIZ

Toplantıda konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, üç projeden ilkinin Bayraklı ve Konak ilçelerindeki bir bölüm mahalleyi, ikinci projenin Alsancak’ta yeni ve yoğun yapılaşmanın olduğu Ege Mahallesi’ni kapsadığını belirterek, “Üçüncü projemizde Karabağlar ilçemizde ve yine Konak’ın mahallelerinde büyük bir altyapı çalışması yapacağız. Uzun ve meşakkatli sürecin son safhasındayız. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra sahile kadar eğimli olan bu bölgelerde hem taşkınlara dirençli kentsel altyapıyı oluşturmuş olacağız hem de Körfez’de kirliliğin önlenmesine büyük bir katkı koymuş olacağız” dedi.

NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında Konak Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Karabağlar Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde toplam 29 kilometre atık su ile 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma çalışması ve 7 bin 400 metreküp kapasiteli yağmur suyu geciktirme deposu yapılacak.

110 MİLYON EURO’LUK 3 DEV YATIRIM

Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanan ve yürütücülüğü İlbank AŞ. tarafından sürdürülen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil İmar Projesi (TEWFER) kapsamındaki ilk proje olan “Konak İlçesi Umurbey, Halkapınar, Mersinli ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi”nin yapım ihalesi süreci devam ediyor. Bu kapsamda 2.4 kilometrelik yağmur suyu hattı, 6.6 kilometre atık su hattı yapılacak. Konak Ege Mahallesi Alsancak Liman bölgesinde 8,5 kilometre yağmur suyu şebekesi ve 8 kilometre kanalizasyon inşaatını kapsayan ikinci proje için de nisan ayında yapım ihalesine çıkılacak. 3 dev yatırımla iklim değişikliği ve taşkınlara dirençli kentsel altyapının oluşturulması hedefleniyor.