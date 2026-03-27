Tekstil sektöründe enerji verimliliği ve çevre koruma odaklı teknolojiler hız kazanırken, ram makinelerine yönelik geliştirilen Ramözlü - ısı geri kazanım ve elektrostatik filtre sistemi, bu iki kritik ihtiyacı tek bir yapıda birleştiriyor. Özlü Mühendislik imzası taşıyan sistem, entegre mühendislik yaklaşımıyla sektörde dikkat çekiyor.

RSA (İGFA) - Özlü Mühendislik Enerji Verimliliği ve AR-GE Mühendisi Ahmet Akın, Ramözlü sisteminin yalnızca bir ekipman değil, doğrudan enerji verimliliğini ve çevresel performansı etkileyen stratejik bir çözüm olduğunu vurguluyor. Akın'a göre, günümüz tekstil tesislerinde en kritik konu yalnızca üretim kapasitesi değil; aynı zamanda enerji tüketiminin azaltılması ve emisyonların kontrol altına alınması. Bu noktada Ramözlü sistemi, işletmelere aynı anda hem enerji tasarrufu hem de temiz hava yönetimi sağlıyor.

ALMAN VE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN ORTAK İMZASI

Alman ve Türk mühendisliğinin ortak tasarım anlayışıyla geliştirilen sistem, tamamen paslanmaz malzeme kullanılarak üretiliyor. Bu yapı, uzun ömürlü kullanım sağlarken zorlu endüstriyel koşullarda stabil performans sunuyor. Ram makinelerinde oluşan yağ buharı, duman ve koku emisyonları etkin şekilde kontrol altına alınıyor.

ÇOK KATMANLI FİLTRASYON İLE TEMİZ HAVA YÖNETİMİ

Sistemde yer alan çok aşamalı filtrasyon yapısı, hava kalitesini doğrudan iyileştiriyor. Ön filtre, hav ve kaba partikülleri tutarken; elektrostatik filtre yağ buharı, duman ve koku gibi emisyonların filtrelenmesini sağlıyor. Bu yapı sayesinde hem çevresel yük azalıyor hem de işletme emisyon kalitesi yükseliyor.

ENERJİ GERİ KAZANIMI İLE DOĞRUDAN TASARRUF

Ramözlü sisteminin en kritik farklarından biri enerji geri kazanımı tarafında ortaya çıkıyor. Havadan havaya reküperatör ile sıcak hava geri kazanılırken, havadan suya ekonomizer sistemi ile sıcak su üretimi gerçekleştiriliyor.

Ahmet Akın bu noktada, 'Atık ısıyı sistem dışına atmak yerine yeniden üretime kazandırmak, doğrudan maliyet avantajı yaratır' yaklaşımının altını çiziyor. Bu entegrasyon sayesinde doğalgaz tüketimi azalıyor ve karbon ayak izi düşüyor.

OTOMASYON İLE SÜREKLİLİK

Otomatik yıkama sistemi, bakım süreçlerini optimize ederek sistem performansını koruyor. Bu özellik, operasyonel kesintileri minimize ederken, uzun süreli ve stabil çalışma imkânı sunuyor.

Ramözlü sistemi; enerji kayıplarını azaltan, emisyonları kontrol eden ve üretim süreçlerini optimize eden yapısıyla tekstil sektöründe sürdürülebilir dönüşümün önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Özlü Mühendislik'in AR-GE gücü ve Ahmet Akın gibi uzman isimlerin katkısıyla geliştirilen bu sistem, işletmelere yalnızca bugünün değil, geleceğin üretim standartlarını sunuyor.