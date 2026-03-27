Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararıyla dağıtıcılar arası LPG ticaretine ilişkin kurallar güncellendi. İzin şartları ve teslim miktarlarına yeni sınırlamalar getirildi.

ANKARA (İGFA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 26 Mart 2026 tarihli ve 14417 sayılı kurul kararıyla dağıtıcılar arası LPG ticaretine yönelik önemli değişikliklere imza attı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcılar arası LPG ticareti için izin başvurusu yalnızca izleme veya faaliyet dönemi içinde ithalat yoluyla ya da rafinerilerden LPG temin eden lisans sahibi dağıtıcılar tarafından yapılabileceği hüküm altına alınırken, bir faaliyet dönemi içinde gerçekleştirilecek LPG teslim miktarına da sınır getirildi. Yapılan düzenlemeyle, dağıtıcıların ticaret kapsamında yapacağı toplam teslimat, aynı dönemde ithalat veya rafinerilerden temin edilen LPG miktarını aşamayacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise stok aktarımı oldu.

Yeni faaliyet döneminde yeniden izin alınması şartıyla, önceki dönemden kalan ve lisanslı tesislerde bulunan LPG stoklarının bir sonraki döneme devredilebileceği hükme bağlandı.