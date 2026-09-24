Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 4 Ekim'de sınava girecek adayların bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığını açıklarken, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle adayların giriş belgelerine ulaşabildiğine dikkati çeken ÖSYM, adayları önemli bir konuda da uyardı.
ÖSYM, 4 Ekim 2026'daki sınavda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacağını yineledi.
Kaynak: RSS