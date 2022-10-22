Teknopark İstanbul'un "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliği 6’ncı kez düzenlendi
Teknopark İstanbul’da çalışmalarını sürdüren ulaştırma ve lojistik odaklı 8 girişim, 20 Ekim tarihinde 6’ncısı gerçekleşen “Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal firma temsilcileri ile buluştu.
Teknopark İstanbul’da çalışmalarını sürdüren ulaştırma ve lojistik odaklı 8 girişim, 20 Ekim tarihinde 6’ncısı gerçekleşen “Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde yatırımcılar ve kurumsal firma temsilcileri ile buluştu.
Türkiye girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçilerinden Teknopark İstanbul, kuluçka merkezi Cube Incubation aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimci- yatırımcı ve firma buluşmalarının altıncısını 20 Ekim’de düzenledi. "Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma" adıyla Kurtköy’deki Teknopark İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, hem girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veriyor hem de sermaye desteği bulmaları için yatırımcılar ile aralarında köprü görevi görüyor.
8 girişim yeni yatırımcı ve firmalarla tanışacak
Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation’da düzenlenen buluşmada güçlü kurum ve firmalar, ulaştırma ve lojistik odaklı girişimleri tanıma imkânı buldu. Yeni ortaklıkların oluşmasına zemin hazırlayan girişimci-yatırımcı ve firma buluşmasında toplam 8 girişim, proje ve ürünlerini yatırımcılara ve kurumsal firma temsilcilerine bire bir anlatarak iş birliği ve sermaye desteği bulma şansı yakaladı.
Teknopark İstanbul’da çalışmalarını yürüten söz konusu 8 girişim ile uzmanlık alanları şu şekilde:
- Astrotech Havacılık: Yeni nesil itki teknolojilerinin yanı sıra geliştirdiği yüksek hızlı, uzun menzilli insansız hava araçları ile gözlem, taşımacılık, savunma alanlarında hizmet sunmaktadır.
- FENNET: Endüstriyel alanda ihtiyaç duyulan işlemci temelli ürünler tasarlanması ve üretilmesi üzerine çalışır.
- İstanbul Çekirdek: Ağır vasıta ticari araçların arıza durum tespitini, sensör verilerini, kamera görüntülerini raporlayan ve tek merkezden yöneten donanım ve yazılım sistemleri geliştirir.
- LojiPark: Lojistik sektöründe 870.000 bireysel araç sahibi üzerinden gerçekleşen, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştirerek yük sahipleri ile araç sahiplerini buluşturan bir platformdur.
- Navlungo: İhracatçılar/ithalatçılar ile yurt dışına kargo gönderenler için lojistik teklifi bulma, satın alma ve yönetme platformu olarak uluslararası ticarette lojistik sürecini kolaylaştırmayı sağlar.
- Optiyol: Rota optimizasyonu, sürücü uygulaması ve planlayıcılar ile son müşteriler için canlı izlemeden oluşan bir teslimat, yönetim çözümüdür.
- SGN Lojistik: Lojistik üzerine tamamen elektrikli şehir içi taşımacılık aracının geliştirilmesi üzerine çalışır.
- ShipShack: Yenilikçi lojistik deneyimi ile e-ticaret işletmelerinin gelirlerini artırır.
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Ekim 2016