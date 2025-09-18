Ankara'da Keçiören Belediyesi TEKNOMER, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul’da T7 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu yıl 13’üncüsü düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda teknoloji meraklılarına kapılarını açtı.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER olarak, TEKNOFEST İstanbul’un coşkusuna ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Gençlerimizin ve teknoloji meraklılarının ufkunu açacak birbirinden yenilikçi projelerimizle bu yıl da TEKNOFEST'teyiz. T7 No'lu standımızda, hem çocuklarımıza hem de tüm vatandaşlarımıza teknoloji ve inovasyon dolu bir deneyim sunmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm ziyaretçileri standımıza bekliyoruz." dedi.

Çocuklardan gençlere, teknoloji meraklılarından ailelere kadar geniş bir kitleye hitap eden Keçiören Belediyesi TEKNOMER standında, bilim ve inovasyon dolu etkinlikler büyük ilgi görürken, standın en dikkat çeken aktiviteleri arasında; çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak tanıyan 3D kalem etkinliği, katılımcıların kendi anahtarlıklarını modelleyebildiği 3 boyutlu yazıcı deneyimi ve gerçeğe en yakın F4 uçağı simülasyonu sunan VR gözlük deneyimi yer aldı.

Ziyaretçiler ayrıca araç simülasyonu ile farklı bir teknoloji deneyimi kazanırken, robotik kodlama eğitim setleri de hem tanıtılıyor hem de uygulamalı şekilde katılımcılarla buluşturuldu.

Festival heyecanını doruğa çıkaran Keçiören Belediyesi’nin standında ziyaretçilere; sırt çantası, magnet, kalem, şapka ve defter gibi çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bilim ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST İstanbul, 21 Eylül’e kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edeceği kaydedildi.