Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), istihdam politikaları kapsamında 23 engelli ve 15 eski hükümlü olmak üzere toplam 38 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

ANKARA (İGFA) - Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmaya başladı.

Başvurular, İŞKUR’un resmi e-şube platformu üzerinden yapılacak. Adayların başvuru koşullarını ve ilan detaylarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ BİREYLERE DESTEK

İŞKUR, engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla Engelsiz İşgücü Uyum Programı kapsamda engelli bireylerin istihdamı destekleniyor, becerileri geliştiriliyor ve işgücüne uyumları artırılıyor.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KONTENJANLAR

İstihdam edilecek işçilerin görev yapacağı şehirler ve kontenjan dağılımı şöyle:

İl Kontenjan Ankara 10 İzmir 6 İstanbul 5 Antalya 3 Samsun 2 Kayseri 2 Trabzon 2 Batman 2 Şanlıurfa 1 Kütahya 1 Denizli 1 Sakarya 1 Gaziantep 1 Hatay 1

SON TARİH 22 AĞUSTOS

Başvurular 18 Ağustos itibarıyla başladı ve 22 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını İŞKUR’un resmî web sitesi, e-Devlet kapısı, ALO 170 hattı veya İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir.

