Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa ilçesi Ayazlı Mahallesi Mandıra Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kırsal kesimlerinde değil, imarlı alanlarda da ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Fatsa ilçesinde çalışma yürüten ekipler, okul yoluna ulaşım sağlayan ve dolmuş güzergahı olarak kullanılan Ayazlı Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan Mandıra Caddesi'ni asfalt ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi bu çalışma ile birlikte vatandaşlara hem estetik hem de konforlu bir ulaşım imkânı sundu.

MAHALLE MUHTARI ŞAL'DAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yatırımın mahalleye kazandırılmasından dolayı Mahalle Muhtarı Ali Şal Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Büyükşehir Belediye Başkanımızın mahallemize vermiş olduğu hizmet ve desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Mahallemiz gün geçtikçe hızla büyüyen ve hizmete susamış bir mahalle. Geçmiş zaman içinde de çok güzel hizmetler aldık. Burada önceden aşırı bir toz oluyordu. Şimdi vatandaşlarımızın rahatlayacağı bir ortam sunuldu.'

FATSA'YA 261 KM YOL

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri geride kalan süre boyunca Fatsa ilçesinde 261 km yolu estetik ve konforlu bir yapıya kavuşturdu.