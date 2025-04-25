Bu sene 30’uncu yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), 6 Nisan’da başlayıp 21 Nisan'da sona eren Runtalya Maratonu kapsamında başlatılan “30. Yılımızda Adımlarımızla Geleceği Aydınlatıyoruz” kampanyasına 67 koşucu ve 645 bağışçı destek verdi. 636 çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan TEGV’de tüm faaliyetler gönüllülerin desteğiyle hayata geçiriliyor, eğitim dostlarının ve bağışçılarının da katkılarıyla çocuklara nitelikli eğitim desteği verilmeye devam ediliyor.

Koşucu ve bağışçıların destekleriyle, kampanyalardan oluşturulan kaynakla Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar bilişim, okuma, matematik, fen, sanat ve İngilizce olmak üzere altı ana dalda verilen etkinliklerle tanışma fırsatı buluyor.

TEGV’in atölyelerinde ise çocuklar, 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânlarıyla bir araya geliyor.

Türkiye’nin birçok farklı bölgesindeki çocuklara ulaşarak nitelikli eğitim desteği sunan TEGV, yıl boyunca devam edecek spor etkinliklerinde yürüteceği kampanyalarla da binlerce çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamayı hedefliyor.