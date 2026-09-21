Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaöğretim ve ön lisans KPSS adaylarına yönelik düzenlediği Genel Tekrar Programı başladı. AKM'de gerçekleştirilen programın ilk iki gününde Türkçe ve Coğrafya derslerine toplam 271 aday katılarak sınav öncesi bilgilerini tazeledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan adayların sınav öncesinde bilgilerini tazelemesi ve önemli konu başlıklarını yeniden gözden geçirmesi amacıyla düzenlediği Genel Tekrar Programını sürdürüyor. AKM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın ilk iki gününde Türkçe ve Coğrafya dersleri işlendi.

Programın 19 Eylül'de gerçekleştirilen ilk gününde Ahmet Ayaz'ın anlatımıyla Türkçe dersi, 20 Eylül'de ise Murat Ersoy'un anlatımıyla Coğrafya dersi gerçekleştirildi. İki günlük eğitimlerde toplam 271 KPSS adayı sınav öncesi bilgilerini tazeleme fırsatı buldu. Adayların sınav hazırlıklarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Genel Tekrar Programı, 24 Eylül'de Osmanlı Tarihi, 26 Eylül'de Matematik, 27 Eylül'de İnkılap Tarihi ve 28 Eylül'de Vatandaşlık Bilgisi dersleriyle devam edecek. Eğitimlerin tamamı AKM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.