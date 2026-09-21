Mersin'de Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen World Scholar's Cup Regional Round'un ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen Global Round 2026'da da önemli dereceler elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

MERSİN (İGFA) - Tarsus SEV Ortaokulu öğrencileri, uluslararası öğrenci organizasyonu World Scholar's Cup'ta (WSC) hem ulusal hem de küresel düzeyde önemli başarılara imza attı.

Bu yıl 'Are We There Yet?' (Geldik mi?) temasıyla İstanbul'da düzenlenen Regional Round'a katılan üç öğrenci, bireysel ve takım performanslarıyla 2 altın ve 7 gümüş olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak Global Round'a katılmaya hak kazandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilen World Scholar's Cup Global Round 2026'da, 30 ülkeden 2 bin 200 öğrenci bir araya geldi. Tarsus SEV Ortaokulunu ve Türkiye'yi temsil eden öğrenciler; bilgi yarışmaları, münazara ve akademik yazma kategorilerinde sergiledikleri başarılı performansla bireysel ve takım dereceleri elde ederek toplam 4 madalyanın sahibi oldu. Öğrenciler; akademik birikimleri, eleştirel ve analitik düşünme becerileri, İngilizce iletişim yetkinlikleri ve güçlü takım çalışmalarıyla uluslararası platformda öne çıktı.