Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin güncel gelişmeleri takip etmeleri ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmeleri amacıyla eğitim süreçlerinde kullanılmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu Genelgesi doğrultusunda 'Haberimiz Olsun' platformunda yayımlanan video, sesli ve yazılı içeriklerden eğitim ortamlarında yararlanılıyor. İçerikler, ilgili derslerin konu ve öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilerek öğrencilerle buluşturuluyor.

Öğrenciler, derslerde takip ettikleri haberler üzerinden güncel gelişmeleri değerlendirme, farklı konular hakkında bilgi edinme ve medya içeriklerini bilinçli şekilde takip etme fırsatı buluyor. Böylece proje, sınıf içi öğrenme süreçlerini güncel içeriklerle destekleyen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

HABERLERİ ÖĞRENCİLER HAZIRLIYOR

'Haberimiz Olsun' kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde haber hazırlama, çekim, sunum, seslendirme, kurgu ve montaj gibi süreçlerde aktif görev alıyor. Öğrencilerin hazırladığı haber bültenleri EBA, EBA YouTube ve TRT EBA kanalları üzerinden yayımlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılında yayınlarına devam eden 'Haberimiz Olsun'un 21 Eylül 2026 tarihli yeni haber bülteni de izleyiciyle buluştu. Güncel gelişmelerin öğrencilerin hazırladığı haberlerle aktarıldığı bülten, eğitim ortamlarında kullanılabilecek güncel içerikler arasında yer alıyor. Proje ile öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmaları, güncel gelişmeleri takip etmeleri, haber ve medya içeriklerini sorgulayarak değerlendirmeleri ve dijital iletişim becerilerini geliştirmeleri destekleniyor.