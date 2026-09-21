İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen 'Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'nde yeni eğitim yılına ilişkin tedbirleri anlattı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da gerçekleştirilen **'Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni'**nde ortak açıklama yaptı. Törende, 7 bakanlık arasında yürürlüğe giren protokol kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin güvenlik tedbirleri kamuoyuyla paylaşıldı.

'TEDBİRLERİ ARTIRDIK'

İçişleri Bakanı Çiftçi, MEB'in okullarda aldığı tedbirlerin bu yıl daha da artırıldığını belirterek, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunması için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Velilere de önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Çiftçi, çocukların okula gidip gitmediğinin, okuldan sonra kimlerle vakit geçirdiğinin, internette hangi sitelere girdiğinin ve internet kafelere ya da oyun salonlarına gidip gitmediğinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Çiftçi, 'Velilerimiz de üzerine düşeni yaparsa biz İçişleri Bakanlığı olarak, Millî Eğitim Bakanlığı olarak ve diğer bakanlıklar olarak gerekli tedbirlerimizi aldık' dedi.

'GÜVENLİ OKUL İKLİMİ' VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise eğitim öğretim yılının sağlıklı şekilde sürmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Türkiye'nin eğitim alanında önemli başarılar elde ettiğini belirten Tekin, PISA başarısının ardından Türk eğitim sistemine yönelik övgülerin arttığını dile getirdi. Bakan Tekin, MEB olarak konuyu yalnızca güvenlik tedbirleri çerçevesinde değil, 'güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi' başlığı altında ele aldıklarını ifade ederek, tedbirlerin kategorik biçimde düzenlendiğini kaydetti.

Törende yapılan açıklamalarda, yeni eğitim öğretim yılının kazasız, belasız ve güvenli şekilde tamamlanması temenni edildi.