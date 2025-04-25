Sakarya'da SASKİ, öğretmen adaylarına suyun kaynaktan musluklara uzanan yolculuğunu yerinde anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerini tesislerinde misafir etti.

Çevre Eğitimi ve Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, içme suyunun kaynaktan evlere ulaşan süreç, öğrencilere uygulamalı olarak aktarıldı. Su kaynaklarının korunması, bilinçli tüketim ve çevresel farkındalık gibi konulargeleceğin eğitimcilerine uygulamalı şekilde anlatıldı.

SAÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Turan Çakır, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek “Bu gezi bizler için önemli kazanımlar sağladı. Hayatın temel kaynağı olan suyun, altından ve pırlantadan daha kıymetli olduğunu bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Öğretmen adayı öğrencilerimizin de bu farkındalığı her ortamda anlatarak katkı sunacağına inanıyorum. Bu şehir hepimizin, gölü korumak da hepimizin görevi. Halkımızdan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz” dedi.