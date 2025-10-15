Abu Dabi'deki IUCN Dünya Koruma Kongresi'nde IUCN ve Huawei Tech4Nature ortaklığını genişletti. Çin, Brezilya, Türkiye gibi ülkelerde dijital teknolojilerle doğa koruma projeleri başlatılırken, kongrede Tech4Nature ödülleri ile yenilikçi çözümler ödüllendirildi.

PRNewswire / ABU DHABI, BAE (İGFA) - Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve Huawei, Abu Dabi'de düzenlenen IUCN Dünya Koruma Kongresi'nde bir dizi etkinlikle Tech4Nature küresel ortaklığının kapsamını genişletti.

Bu yılki kongrede Tech4Nature ortakları, koruma alanında teknolojinin gücünü vurgulamak üzere tasarlanmış bir dizi foruma katıldı.

Etkinlikte öne çıkan önemli Tech4Nature projeleri arasında şunlar yer aldı:

Tech4Nature China , ses izleme cihazları ve yapay zeka analitiği kullanarak, dünyada sadece 42 tanesi kalan Hainan gibonlarının ses izi veritabanını oluşturuyor. Elde edilen veriye dayalı bilgiler, aile gruplarını, yalnız bireyleri ve habitat restorasyonu için kilit alanları belirleyerek yeniden nüfuslandırma çabalarına rehberlik etmeye yardımcı olabilir.

Tech4Nature Brezilya, düşük maliyetli sensörler kullanarak Brezilya'nın Marajo Adası'ndaki mangrov ekosistemleri üzerinde iklim değişikliğinin etkisini ve mangrov yengeç popülasyonlarını etkileyen faktörleri araştırıyor.

IUCN Yeşil Liste ve Huawei TECH4ALL ile uyumlu olan Tech4Nature, dijital teknolojileri kullanarak doğa koruma sonuçlarını büyütmeyi amaçlamaktadır. Girişim, 2020'deki lansmanından bu yana, bir dizi ortak ve yerel toplulukla işbirliği içinde 8 ülkede 11 öncü proje yürütmüştür.

Çin ve Brezilya'nın yanı sıra, Phase II Tech4Nature projeleri şu anda Meksika'da Dzilam de Bravo Eyalet Koruma Alanı'ndaki jaguarları korumak için; Türkiye'de genel ekosistem sağlığının göstergesi olarak şemsiye türleri izlemek için, özellikle yaban keçileri ve damızlık geyikleri odak noktası olarak; Kenya'da mercan resiflerini korumak ve yasadışı balıkçılığı önlemek için; ve İspanya'nın Barselona eyaletinde boş zaman etkinliklerinin Bonelli kartalları üzerindeki etkisini incelemek için yürütülmektedir.

Dünya Koruma Kongresi ayrıca ilk Tech4Nature Ödülleri'ne ev sahipliği yaptı ve üç kategoride kazananları açıkladı:

Distant Imagery Solutions, 'Radikal Restorasyon: Ekosistemin İyileştirilmesi için İklim Teknolojisinin Demokratikleştirilmesi' adlı çözümüyle Teknoloji İnovasyonu kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

African People & Wildlife , 'Dayanıklı Çayırlıklar için Toplumsal Eylemi Güçlendirme' çözümüyle NatureTech Yöneticileri kategorisinde ödül kazandı.

M.S. Swaminathan Araştırma Vakfı (MSSRF), 'Hindistan'ın Odisha Kıyılarında Nesli Tükenmekte Olan Zeytin Ridley Kaplumbağalarını Koruma' çözümüyle Türlerin Korunması kategorisinde ödül kazandı.

'Bu ödüllü çözümler, yenilikçi teknolojinin doğa koruma uzmanları ve toplulukların eline geçtiğinde doğa ve insanlar için nasıl gerçek bir değişim yaratabileceğini gösteriyor' diyen IUCN Genel Direktörü Grethel Aguilar, 'Tech4Nature Ödülleri, doğa koruma alanında ön saflarda çalışanların yaratıcılığını ve kararlılığını öne çıkarıyor. Onların yenilikleri, bizi doğaya değer veren ve koruyan adil bir dünyaya yaklaştırıyor' diye konuştu.

Tech4Nature Ödülleri'nin her bir kategorisi için çözümler, dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji ve çevre koruma uzmanlarından oluşan bir juri tarafından değerlendirildi.

GSMA Mobil Kalkınma Başkanı ve 'Teknoloji İnovasyonu' kategorisi jüri üyelerinden biri olan, Max Cuvellier Giacomelli ise dijital inovasyon, yaban hayatı popülasyonlarını ve ekosistemlerini izleyebilen, koruyabilen ve restore edebilen doğa dostu, sürdürülebilir ve kapsayıcı çözümleri desteklemede önemli bir rol oynadığını belirterek, 'Sahada bu kadar çok girişimin gerçekleştiğini görmek ve Tech4Nature Ödülü aracılığıyla bunlardan bazılarını öne çıkarma şansını elde etmek son derece cesaret verici' dedi.

IUCN Dünya Koruma Kongresi her dört yılda bir düzenlenmekte ve dünyanın dört bir yanından koruma uzmanlarını bir araya getirmektedir. Bu yılın temaları, koruma faaliyetlerinin ölçeklendirilmesi, iklim aşımı risklerinin azaltılması, eşitliğin sağlanması, doğaya duyarlı ekonomilere ve toplumlara geçiş ve koruma için yıkıcı inovasyon ve liderlikti.