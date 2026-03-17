Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11064 sayılı kararla, Türkiye'nin taraf olduğu bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe giriş tarihleri resmi olarak tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan karara göre 8 ayrı uluslararası anlaşmaların imza yeri, tarihi ve yürürlüğe giriş tarihleri duyuruldu.

Karar, genellikle son dönemde imzalanan veya onaylanan ikili/çok taraflı anlaşmaları (ticari, ekonomik, kültürel, çevre, güvenlik veya enerji alanlarında) kapsarken, özellikle 2025-2026 döneminde imzalanan yeni anlaşmaların hukuki statüsünü de netleştirdi.