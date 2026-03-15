AZERBAYCAN (İGFA) - Bakü Avrasiya Üniversitesi'nde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasına yönelik akademik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla kapsamlı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya üniversitenin Rektörü Sayavush Gasimov, Rektör Yardımcısı Sevda Rzayeva, Diplomasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (DASAM) Başkanı Mehmet Gökhan Özçubukçu ile CASPİA Araştırma Merkezi Direktörü Orkhan Yolcuyev katıldı.

Toplantıda iki ülke arasındaki mevcut akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve Türk dünyasına yönelik bilimsel çalışmaların artırılması konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Görüşmelerde özellikle eğitim, kültür ve bilim alanlarında yürütülebilecek projeler üzerinde durulurken, üniversiteler arası öğrenci ve akademisyen değişim programlarının genişletilmesi ve ortak akademik etkinliklerin artırılması yönünde öneriler sunuldu.

Ayrıca Türk dünyasının tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarının daha derinlemesine araştırılması ve stratejik iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi için ortak yol haritaları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Orkhan Yolcuyev, görüşmenin iki ülke arasındaki akademik ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Mehmet Gökhan Özçubukçu ise toplantının akademik perspektifleri geliştirme ve bölgesel iş birliklerini somut projelere dönüştürme açısından değer taşıdığını ifade etti.

Program sonunda toplantıya ev sahipliği yapan Sayavush Gasimov ve Sevda Rzayeva'ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.