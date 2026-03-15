Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsveç'in başkenti Stokholm'de iftar programına katıldı, Konyalı iş insanları ve dernekleri ziyaret ederek hemşehrileriyle buluştu, Konyaspor kulübü ve genç sporcularla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı öncesinde İsveç'in Stokholm kentinde yaşayan Konyalılarla bir araya geldi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar programına katılan Altay, Konyalı hemşehrileri tarafından 'Kabe'de hacılar hu der' ilahisi eşliğinde coşkuyla karşılandı.

UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken, Başkan Altay'ı Avrupa'da yaşayan Konyalıların gönül bağını güçlendiren bir lider olarak tanımladı. Altay da konuşmasında, Hz. Mevlana'nın şehrinden selam ve sevgiler getirdiğini belirterek, Ramazan ayında birliğin önemine vurgu yaptı ve UID'nin yurtdışındaki Türk toplumu için yürüttüğü çalışmaları övdü.

Başkan Altay, Avrupa'da yaşayan Konyalıların hem bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunduğunu hem de kökleriyle bağlarını koruduklarını ifade ederek, 'Sizler emeğinizle, ahlakınızla, duruşunuzla milletimizin vakarını taşıyorsunuz' dedi. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelere de değinen Altay, Türkiye'nin güçlü ve etkin diplomasisiyle barış ve istikrar için çalıştığını vurguladı.

İsveç programı kapsamında Altay, Stokholm'deki Konyalı iş insanlarıyla bir araya geldi, Fittja Türk Kültür Derneği ve Ömeranlı Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek taleplerini dinledi. Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Altay, genç sporcularla buluştu ve kulüp şeref defterini imzaladı. Dernek ziyaretlerinde ise Konyaspor'un son dakika golü heyecanını hemşehrileriyle birlikte yaşadı.

Başkan Altay, Stokholm'de Türkiye'nin Büyükelçisi Yönet Can Tezel'i de ziyaret ederek kolaylıklar diledi ve Handen Camisi ile Fittja Ulu Camii cemaatiyle görüş alışverişinde bulundu. Altay, Konyalı hemşehrilerine sıcak karşılamaları için teşekkür ederek, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.