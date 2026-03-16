ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının 12. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yarımadanın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek Türkiye'nin bu durumu tanımadığı bir kez daha vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, Kırım'ın Ukrayna'dan koparılmasının 'gayrimeşru bir referandum' sonucunda gerçekleştiği ifade edilerek, Türkiye'nin söz konusu fiili durumu tanımadığı ve tanımamaya devam edeceği kaydedildi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğinin sürdüğü belirtilen açıklamada, yarımadadaki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca özellikle Kırım Tatar Türkleri'nin durumuna dikkat çekilerek, Türkiye'nin Kırım'daki gelişmeleri gündemde tutmaya devam edeceği bildirildi.