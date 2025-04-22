Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışının 105. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinliklerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kreş Ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladığı gösteriler oldu.ANKARA (İGFA) - TBMM Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra minikler; öğretmenleri ve sınıf ablaları ile birlikte hazırladıkları gösterileri, büyük bir heyecan ile sergilediler. Öğrencilerin, yaş gruplarına göre sıra ile öğretmenleri eşliğinde sergilediği gösteriler, birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu.

Çocukların yaşadığı mutluluk, görülmeye değerdi.

Gösteriler, veliler ve misafirler tarafından ilgiyle izlendi.