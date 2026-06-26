Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, Özel Güvenlik Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Çelenay ve beraberindeki özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili İsmail Erdoğan, kamu düzenin ve toplumsal huzurun tesisinde emniyet teşkilatıyla omuz omuza mesai mefhumu gözetmeksizin gayret gösteren tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutladı.

Erdoğan, emniyet teşkilatıyla koordineli bir şekilde görev yapan özel güvenlik personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.