Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin son gününde Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulu'nda karnelerini alıp tatile çıkan miniklerin heyecanına ortak oldu.

Renkli dönem sonu töreninde öğrencilerin sevincini paylaşan Alemdar, geleceğin umudu olan çocukların ve gençlerin attıkları her adımda yanlarında olacaklarını söyledi.

Başkan Alemdar, 'Her biriniz, geleceğin güçlü Türkiye'sini şekillendirecek en büyük umudumuz ve en değerli hazinemizsiniz. Hedeflerinize ulaşmanız, kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz ve yarınlara güvenle hazırlanmanız için her zaman yanınızda olacağız' dedi.

Karne alan çocukların heyecanına ortak olan, başarılarından dolayı hediyeler takdim eden Alemdar, okul önünde gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ve piyano dinletisine alkışla eşlik etti.

YOĞUN KATILIM

Programa ayrıca Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, il milli eğitim müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve basın mensupları yer aldı.

Sınıflarda aynı anda gerçekleştirilen karne dağıtım programlarına katılan Alemdar, protokol üyeleriyle birlikte çocuklara karnelerini takdim etti.

'HER ADIMDA YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Başkan Alemdar, 'Bugün öğrencilerimiz, bir eğitim yılını emeklerinin ve azimlerinin karşılığını alarak tamamlıyor. Her biriniz, geleceğin güçlü Türkiye'sini şekillendirecek en büyük umudumuz ve en değerli hazinemizsiniz. Bizler de hedeflerinize ulaşmanız, kendinizi en iyi şekilde geliştirmeniz ve yarınlara güvenle hazırlanmanız için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, onları büyük bir fedakârlıkla yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, herkese sağlıklı, huzurlu ve verimli bir tatil diliyorum' dedi.

'YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'

Öğrencilerin dinlenme, yeni deneyimler kazanma ve güzel anılar biriktirme zamanlarının geldiklerini belirten Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, '2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı, onların her zaman yanında olan kıymetli ailelerini ve büyük bir özveriyle emek veren fedakâr öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum' diye konuştu.

'GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM'

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Vali Rahmi Doğan ise, 'Bir eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dönem boyunca gösterdiğiniz azim, çaba ve disiplinin bugün karne sevinciyle taçlanması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Sevgili öğrenciler, tatilinizi bol bol dinlenerek, sevdiklerinizle güzel vakit geçirerek ve kendinize yeni şeyler katacak kitaplarla buluşarak değerlendirmenizi diliyorum' ifadelerini kullandı.

Program protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenleriyle birlikte çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.