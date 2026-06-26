Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen resim kursunda eğitim alan kursiyerlerinin eserlerinden oluşan yıl sonu resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyük ilgi gören sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü, resim kursunda eğitim alan kursiyerler için yıl sonu resim sergisi düzenledi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen resim sergisinin açılışına kursiyerler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Kursiyerlerin hayal dünyasının ve yeteneklerinin yansıması olan tablolar büyük beğeni gördü. Ziyaretçiler, sanat galerisinin duvarlarını süsleyen resimleri dikkatli bir şekilde inceleyerek, ressam adaylarından yaptıkları kompozisyonlar ve uyguladıkları sanat akımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kursiyerlerin 8 aylık emeğinin karşılığı olan resimlerdeki doğa, bitki, çiçek, gül ve havyan tasvirleri oldukça başarılı bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kursiyerlerin eğitim süreci boyunca öğrendikleri teknikleri ustaca tuvale yansıtarak emeklerinin karşılığını aldıkları ve kursların devam edeceği vurgulandı.