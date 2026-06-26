Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen tanıtım programı kapsamında Fransa ve Polonya'dan gelen influencerlar ve dijital içerik üreticileri Mardin'de ağırlandı. Organizasyonla kentin Avrupa turizm pazarındaki görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin, uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında Fransa ve Polonya'dan gelen influencerlar ile dijital içerik üreticilerini ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilen programa, Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği (MOD) ev sahipliği yaptı.

Program kapsamında konuklar, Mardin'in tarihi sokaklarını, taş mimarisini, zengin mutfağını ve çok kültürlü yaşamını yakından deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kültürel mirası da ziyaretçilere tanıtıldı. Hazırlanacak dijital içeriklerle Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin Avrupa'da milyonlarca kişiye ulaştırılması hedefleniyor.

MOD Başkanı Seçkin Acar, organizasyonun yalnızca kısa süreli bir tanıtım etkinliği olmadığını, Avrupa pazarına yönelik uzun vadeli bir tanıtım stratejisinin önemli bir adımı olduğunu belirtti. Acar, dijital tanıtımın gücüne dikkat çekerek, 'Bugün Fransa ve Polonya'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hedefimiz, Avrupa'nın birçok ülkesinden ziyaretçiyi Mardin'e çekmek ve şehrimizi Avrupa'nın en çok konuşulan kültür destinasyonlarından biri haline getirmek.' ifadelerini kullandı. Mardin turizmine yönelik son dönemde yürütülen çalışmalara da değinen Acar, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Güngör öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin kentin uluslararası bilinirliğine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

MOD, önümüzdeki süreçte Avrupa'nın farklı ülkelerinden influencerları, seyahat yazarlarını, moda dünyasının önemli isimlerini ve tur operatörlerini Mardin'de ağırlamaya devam ederek şehrin uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.