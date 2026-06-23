Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği, DEM Parti Grup Toplantısı'nda gündeme getirilen güvenlik uygulamalarına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Sekreterliği'nce yapılan yazılı açıklamada, TBMM yerleşkesine girişlerin TBMM Güvenlik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, ziyaretçilerin güvenlik uygulamalarına tabi tutulduğu ifade edildi. Güvenlik uygulamalarının 'çıplak arama' ya da buna benzer bir işlem içermediği vurgulanan açıklamada, tüm ziyaretçilere aynı prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

TBMM Genel Sekreterliği açıklamasında, 'TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 8'inci maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla 'çıplak arama' veya 'buna yaklaşan' bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir.' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ziyaretçilerin hangi siyasi parti grup toplantısına katıldığı ya da kimi ziyaret edeceğinin güvenlik prosedürleri açısından herhangi bir farklılık oluşturmadığı belirtilerek, 'Bütün ziyaretçiler aynı güvenlik prosedürlerine tabi tutulmaktadır' denildi.

BASIN MENSUPLARINA YÖNELİK UYGULAMA HATIRLATILDI

Öte yandan TBMM Genel Sekreterliği, Parlamento Muhabiri olmayan basın mensuplarının da belirlenen kurallar kapsamında yerleşkeye alındığını bildirdi.

Açıklamada, TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesi gereğince Parlamento Muhabiri olmayan basın mensuplarına Geçici Basın Kartı verildiği, bu kişilerin ziyaretçi kabul salonuna yönlendirilmeden dedektörden geçirilerek yerleşkeye kabul edildiği ifade edildi. Güvenlik prosedürlerinin, söz konusu yönetmeliğin kabul edildiği 2012 yılından bu yana aynı şekilde uygulandığı belirtilen açıklamada, 23 Haziran 2026 tarihli DEM Parti Grup Toplantısı'nda dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.