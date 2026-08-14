Bursa'nın Mudanya ilçesinde gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Lokanta, restoran ve kafelerde hijyen ve teknik şartlar incelenirken, analiz edilmek üzere gıda numuneleri alındı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da denetimlere katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla Mudanya'daki denetimlerini sıklaştırdı.

Lokanta, restoran ve kafe gibi toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen çapraz denetimlerde işletmelerin hijyen ve teknik şartları kontrol edildi.

Tüketicilerin korunması ve taklit-tağşişin önlenmesi amacıyla çeşitli gıda ürünlerinden analiz için numuneler alındı.

Mudanya'daki denetimlere Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ da katıldı. Müdür Acar, gıda güvenilirliğine yönelik kontrollerin titizlikle ve aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, güvenilir gıdanın sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

Bu arada ilçedeki çalışmalar kapsamında vatandaşlara yönelik Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması tanıtım stantı da oluşturuldu. Stant aracılığıyla vatandaşlara uygulama üzerinden gıda güvenilirliğiyle ilgili bilgi edinme ve karşılaşılan olumsuzlukları yetkililere iletme imkanları anlatıldı.