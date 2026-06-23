İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut için taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında görevli jandarma personelinin bulunduğu araç kaza yaptı.

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olurken, kazada 3'ü jandarma 5 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un şehit olduğunu belirterek, derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Şehit Karabulut'a Allah'tan rahmet dileyen Bakan Çiftçi, mesajında, 'Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

Kazanın ardından yaralanan jandarma personeline de 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Çiftçi, 'Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' dedi.