İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen toplantıda, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak politika ve uygulamalar ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentte engellilik alanında yürütülen çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun Ege Bölgesi İstişare Toplantısı, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, komisyon üyeleri, Ege Bölgesi'ndeki çeşitli illerden gelen kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Program, İzmir Otizm Orkestrası (İZOT) ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin konseriyle başladı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, engellilik alanında yalnızca görünür engellerin değil, toplumda sıkça karşılaşılan görünmeyen engellilik durumlarının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hak temelli ve kapsayıcı bir modelle hizmet sunduğunu belirterek, 'İzmir'de yüz binlerce yurttaşımız görünür ya da görünmeyen engellilik nedeniyle zorluk yaşıyor. Bu yıl Dünya Engelliler Günü etkinliklerimizi 'Farkında olalım, birlikte olalım' sloganıyla görünmeyen engelliliklere dikkat çekmek amacıyla düzenledik.' dedi.

30 BİN 829 KİŞİ BELEDİYE MERKEZLERİNDEN HİZMET ALDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Engelli Hizmetlerine Yönelik İzmir Yaklaşımı ve Eylem Planı'na değinen Tugay, 7 ana amaç ve 90 faaliyet alanından oluşan bu planın engelli bireylerin eğitime, sosyal yaşama ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti. Kent genelindeki 10 engelli merkezinde özel eğitimden duyusal destek çalışmalarına, spor ve sanat atölyelerinden danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu belirten Tugay, 2025 yılında 30 bin 829 kişiye destek verildiğini söyledi.

Başkan Tugay, İzmir'in engellilik alanında uzun yıllardır sivil toplumla ortak çalışmalara imza attığını hatırlatarak, 'Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıyı daha ileriye taşımak için teknolojiyi engellilerin yaşamını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Önerilere her zaman açığız' dedi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise toplantıların komisyon çalışmalarına yön veren en önemli aşama olduğunu belirterek, 'Engellilere ilişkin her cümleyi bir veri olarak işliyoruz. Bu çalışma partiler üstü, tüm Türkiye'nin ortak meselesidir' ifadelerini kullandı. İzmir'in engellilik alanındaki vizyonuna değinen Kasapoğlu, kentin bu alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

'ENGELLİLER YALNIZ HİSSETMESİN'

Toplantıda söz alan ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri sayesinde süreci yalnız hissetmeden geçirdiklerini belirterek, 'Bütün engel gruplarının yalnız hissetmediği bir Türkiye istiyoruz' dedi.

Toplantı, engelli bireylerin günlük yaşamdan eğitime, istihdamdan sosyal hayata kadar birçok konuda dile getirdiği talep ve önerilerin kayıt altına alınmasıyla sona erdi.