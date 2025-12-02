Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış hazırlıkları kapsamında Kuzuyayla Kızak Pisti'ni modern ve güvenli bir yürüyen bant sistemiyle yeniliyor. 100 metre, üzeri kapalı olacak bant, ziyaretçilere konforlu ve güvenli bir deneyim sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuzuyayla Kızak Pisti'ni kış sezonuna hazırlıyor. Bu bağlamda kayak severler için konfor ve güvenliği artıracak 100 metre ve üzeri kapalı yürüyen bant sistemi hayata geçiriliyor.

Yaklaşık yüzde 12 eğimle tasarlanan yeni sistem, maksimum 0,7 metre/saniye hıza ve bin kişilik kapasiteye sahip olacak. Motor sürücüsü sayesinde, hız ayarı kontrollü şekilde yapılabilecek. Bant genişliği 600 mm olan, sürüş ve dönüş istasyonları ile kapalı çatı sistemi sayesinde güvenli kullanım sağlayacak olan yürüyen kapalı bant, ziyaretçilere konforlu ve güvenli bir deneyim sunacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÖN PLANDA

Kuzuyayla Kızak Pisti'ne yapılacak olan yürüyen bantta güvenlik önlemleri ön planda olacak. Buna göre kapalı çatı sistemi iç genişliği minimum 2 metre olacak ve her 25 metrede bir acil çıkış kapısı, her 4 metrede ise bir LED aydınlatmalar yer alacak. Yolcuların istem dışı teması ve düşme riskine karşı 2 metre mesafe bırakılacak ve bu mesafe fotosel sistemi ile kontrol edilecek.

Sistem, belirli bir süre yolcu olmadığında enerji tasarrufu için bekleme moduna geçecek. Alt istasyondan yolcu geçişi algılandığında ise otomatik olarak çalışacak.