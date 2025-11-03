Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve dünyanın kültürel mirası arasında özel bir yere sahip Karagöz ve Hacivat geleneğini yaşatacak olan 21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. 14-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 11'i ulusal, 10'u uluslararası olmak üzere toplamda 21 ekip sahne alacak.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın kadim mirasını Türkiye'den dünyaya bir kez daha gururla taşıyacak olan 21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivalinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısında önemli bilgiler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki inanç ve sahiplenme duygusunun sadece ticari anlamda değil, gerçekten bir yaşam biçimi haline geldiğne dikkati çekerek, 'Bu nedenle emeği geçen herkese sağlık ve başarı diliyorum. Çünkü Karagöz, Bursa'nın ve Bursalıların sahip çıkması gereken en önemli değerlerden biridir. Bursa, kadim bir kültüre sahiptir. Türkiye'den dünyaya kendini anlatabilecek, ifade edebilecek pek çok kültürel değeri vardır. İşte bu festival de o değerlerden biridir. Bu değeri kamuoyuyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

'Hedefimiz açık. Bursa'yı kültür ve sanat kenti yapmak' diyen Başkan Bozbey, konuşmasında şunları kaydetti:

'Bursa yalnızca bir sanayi kenti değil; aynı zamanda bir tarım kentidir, sahil kentidir. Fakat bunun yanında güçlü bir kültürel birikime de sahiptir. 8.500 yıllık tarihi boyunca birçok değerini yitirmiş olsa da, bugün hâlâ hem ülkemizde hem dünyada ses getirebilecek potansiyele sahip bir şehirdir. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Somut ve somut olmayan kültürel miraslarımızı korumalıyız. Ancak bunu yapabilmek için öncelikle Bursalıların bu değerleri tanıması gerekir. 3,3 milyon Bursalı'nın bu değerlere sahip çıkacak bilgiye, bilince ve bunları gelecek kuşaklara aktarma düşüncesine sahip olması çok önemlidir. O zaman bu mirasın gerçekten korunduğunu göreceğiz.

Kent kültürünü yaşatmak, kent kültürünün şartlarını gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bilinç paylaşarak, eğitimlerle, sanatsal etkinliklerle oluşacaktır. Bir örnek vermek gerekirse; bir yere yol yaparsınız, bir süre sonra insanlar o yolun ne zaman yapıldığını unutur. Ama bir mahalleye, bir köye sanat götürürseniz, insanlar o sanatın değerini asla unutmaz. Bu yüzden biz 'asfalt yapmaktansa sanatı götürmeyi tercih ederiz' demiştik. Ve gerçekten bunu yaptık. Bursa'da yürüttüğümüz kültürel ve sanatsal çalışmalarla insanlarımızı yeniden bilinçlendirmeye başladık. Önümüzdeki süreçte bunun olumlu sonuçlarını daha net göreceğimize inanıyorum'.

14-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali kapsamında 11'i ulusal, 10'u uluslararası olmak üzere toplamda 21 ekibin sahne alacağını ve 38 gösterim gerçekleştirileceğini belirten Başkan Bozbey, yaklaşık 100 sanatçı, eğitmen ve uzmanın Bursa'da buluşacağını söyledi. Her yaş grubuna yönelik 5 atölye çalışması, 5 panel, masa toplantıları ve bir çalıştay düzenleneceği festivalin merkezinin Atatürk Kültür Merkezi olacağını ifade eden Başkan Bozbey, ayrıca Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahallesi ve Karagöz Müzesi de etkinliklere ev sahipliği yapacağı ve festivale Arjantin, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçıların konuk olarak katılacağını duyurdu.

Başkan Bozbey, konuşmasında Bursa'da kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek, Karagöz'ün tarihi mekanlarda da yaşatılması gerektiğini söyledi.

'Karagöz'ün hikayesinin geçtiği yer şehrin tam merkezi. Ulu Cami ve Orhan Camii civarında Karagöz ve Hacivat figürlerinin sembolik olarak canlandırılması, bu mirası çok daha anlamlı hale getirecek' diyen Başkan Bozbey, kültürel ve sanatsal çalışmaları 'asfalt yapmaktansa sanatı götürmek' anlayışıyla yürüttüklerini belirterek, Bursa'nın kültür ve sanat alanında dünyaya açılan bir şehir haline gelmesi hedeflerini vurguladı.

Bursa'nın kadim kültürünü ve evrensel mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Bozbey, festivalin bu hedef doğrultusunda bir köprü niteliğinde olduğunu belirterek, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile tüm sanatçı ve kurumlara teşekkür etti.