TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, The Washington Post gazetesine, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırıları karşısında takınılan tavrın, bir çifte standart ve ayrımcılık olduğunu, kabul edilemeyeceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - The Washington Post gazetesi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile NATO’nun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “NATO Parlamento Başkanları Zirvesi” kapsamında Washington’da yaptığı görüşmenin ilk kısmını yayımladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre The Washington Post gazetesi yazarı Ishaan Tharoor, yazısında NATO’nun, Rusya-Ukrayna savaşı ile 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’deki insanlık dışı saldırıları karşısındaki tutumunun farklılığına işaret etti.

Gazetede, bu ihtilaf karşısında Kurtulmuş’un yer alan değerlendirmesi şöyle oldu:

“Bu çok açık bir şekilde iki yüzlülük, bir çifte standart. Bu apaçık bir ayrımcılık. Filistinli kurbanları Ukraynalı kurbanlara eşit kabul etmezseniz, bu, insanlık içerisinde bir tür hiyerarşi kurmak istediğiniz anlamına gelir. Bu da kabul edilemez.”