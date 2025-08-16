Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., Taze Kruvasan&Kahve ile Karamürsel’de hem kafe keyfi hem de şık ve işlevsel bir davet salonu hizmeti sunarak bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladı. En özel anlara ev sahipliği yapan Taze Davet Salonu, yarının mutlu çiftlerinin ilk durağı oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Antikkapı A.Ş., kaliteli lezzetleri ile hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Antikkapı, Kocaeli’nin dört bir yanında restoran ve kafeleri işletirken bu kez yeni bir hizmeti hayata geçirerek önemli bir ihtiyaca çözüm sundu. Karamürsel’de bulunan Taze Kruvasan&Kahve, davet salonu ile yeni bir yolculuğa adım atan çiftlerin özel günlerine ev sahipliği yaparak kısa sürede yoğun ilgi gördü.

TAZE KRUVASAN&KAHVE’DEN DAVET SALONUNA

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de kahve keyfinin gözde mekânı haline gelen Taze Kruvasan&Kahve ile Karamürsel’de de vatandaşlara günlük kahve keyfi ile kafe hizmeti sunarken aynı zamanda özel günlerine de eşlik ediyor. Nikah, nişan, söz ve isteme gibi özel etkinliklere ev sahipliği yapan Taze Davet, şık ve konforlu tasarımı ile bölgeye değer katıyor.

KARAMÜRSEL’İN SALON İHTİYACINI KARŞILIYOR

İç mekânda minimum 50, maksimum 100 kişilik kapasitesiyle butik davetlere uygun olan salon, dış alanıyla birlikte toplamda 250 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyor. Böylece Karamürsel’in uzun süredir ihtiyaç duyduğu toplu davet alanı hayata geçerken, şık atmosferi ve işlevsel yapısıyla dikkat çeken Taze Davet, özel günleri unutulmaz anlara dönüştürmek isteyenlerin yeni tercihi haline geldi.

REZERVASYONLAR ALTINKEMER SALONU’NDA

Karamürsel’in sosyal yaşamına değer katan yeni davet salonu için rezervasyonlar, her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu’ndan alınıyor. En özel anlara ev sahipliği yapan Taze Davet Salonu, yarının mutlu çiftlerinin ilk durağı oluyor.