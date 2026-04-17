Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK)'ın 2026 sezonu, 18-19 Nisan'da gerçekleştirilecek Captain Haddock Kupası ile başlıyor. Yeni yönetim tarafından düzenlenen yatçı toplantısında sezon yapısına ilişkin önemli düzenlemeler paylaşıldı.

İSTANBUL (İGA) -Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), yeni Komodoru Ahmet Eker ve Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ile ilk Yatçı Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda TAYK yarış yapısına ilişkin önemli düzenlemeler paylaşıldı. Daha önce ayrı bir yapı olarak düzenlenen Açık Deniz Trofesi kaldırılarak tüm yarışlar yeniden TAYK Trofesi çatısı altında toplandı. Ayrıca IRC ve ORC ölçümlerinin birlikte değerlendirileceği daha kapsayıcı bir sistem benimsendi.

Programda öne çıkan bir diğer düzenleme ise Deniz Kuvvetleri Kupası parkurunda gerçekleştirildi. Daha önce tek etaplı İstanbul-Göcek rotasıyla düzenlenen yarışın, yeniden Bozcaada duraklı Çeşme rotasında yapılması planlanıyor.

SEZONUN İLK STARTI: CAPTAİN HADDOCK KUPASI

TAYK yarış sezonunun ilk startı, bu hafta sonu düzenlenecek Captain Haddock Kupası ile verilecek. Geleneksel Komodorlar Serisi'nin ilk ayağı olarak gerçekleştirilecek organizasyon, yelken sporunun önde gelen ekiplerini bir araya getirecek.

İstanbul Adalar parkurunda düzenlenecek yarışlarda ekipler; coğrafi rota ve şamandıra yarışlarında mücadele ederek sezonun ilk rekabetine sahne olacak. Hem teknik yapısı hem de parkur çeşitliliğiyle öne çıkan organizasyon, sezonun açılış yarışı olarak dikkat çekiyor. Captain Haddock Kupası'nın ardından TAYK trofesi, yıl boyunca farklı etaplarla devam edeceği öğrenildi.