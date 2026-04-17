ANTALYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' ana temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında bir konuşma yaptı. Açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026) yaptığı konuşmada küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Antalya'nın tarih, kültür ve diplomasinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, foruma katılan misafirlere teşekkür ederek, etkinliğin dünya barışına katkı sağlamasını temenni etti. Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olay sonrası iletilen taziye mesajları için de şükranlarını iletti. Bölgesel krizlere değinen Erdoğan, İsrail'in tahrikleriyle başlayan çatışmalar kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in girişimleriyle sağlanan 15 günlük ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Erdoğan, kalıcı barış için diyalog ve diplomasinin tek yol olduğunu vurgulayarak, 'Sözün yerini silahların almasına izin verilmemelidir' dedi.

Günümüzde diplomasinin, yalnızca sorunların, ihtilafların ve çıkarların müzakere edildiği bir alan olmaktan çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diplomasi aynı zamanda insanlığın ortak geleceğinin hangi ilkeler bağlamında şekilleneceğinin tartışıldığı bir zemini de temsil ediyor. Beş sene önce diplomasinin nabzını tutacak küresel bir platform hedefiyle çıktığımız yolda bugün görüyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu; küresel aklın, global vicdanın ve özellikle de geleceğe dair umudun ortak kürsüsü hâline gelmiştir. Yarını kurgulamak, belirsizlikleri yönetmek teması altında üç gün boyunca yapılacak tartışmaların, forumun bu özgün ve özel yönünü daha da belirgin kılacağı kanaatindeyim' şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE, KALKINMA YOLU GİBİ PROJELERLE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNE AÇIK'

Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip geçişlerin açık tutulması gerektiğini belirtti. Enerji güvenliği ve alternatif rotaların önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin 'Kalkınma Yolu' gibi projelerle bölgesel iş birliğine açık olduğunu söyledi.

'Hürmüz'ün bir yakası İran ise, diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı, kısıtlanmamalıdır.



Ukrayna'daki savaşa da değinen Erdoğan, çatışmanın yol açtığı yıkım ve can kayıplarından üzüntü duyduklarını ifade ederek, tarafların eşit şekilde temsil edildiği bir müzakere süreciyle savaşın sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve refah hedeflediklerini belirten Erdoğan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan yaklaşımları reddettiklerini söyledi. Kıbrıs meselesine de değinen Erdoğan, adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Yunanistan ile ilişkilerde son dönemde oluşan olumlu atmosferin korunması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarının iyileştirilmesine de katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.